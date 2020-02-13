أستاذ طب نفسي يكشف السبب الحقيقي لانتشار "زنا المحارم"

13 فبراير 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن القتل داخل الأسرة، أو زنا المحارم من أكثر الجرائم التي تهز المجتمع، وهذه الجرائم منتشرة جدًا مع انتشار الأمراض العقلية أو المخدرات.



وأضاف "بحري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاكتئاب العقلي قد يؤدي إلى إقدام الشخص على الانتحار بعد قتل كل أفراد أسرته، بهدف عدم تلويث العالم، وقد يقوم أحد الأبناء بقتل والده، بسبب تفضيل الوالد أحد الأبناء على بعضها.