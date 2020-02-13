» تعليق ناري لـ"بكري" على خبر "المساء" المسيء لـ الصعايدة

13 فبراير 2020 - 10:40 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن العنوان «صحيح صعيدي»، الذي نشر في جريدة المساء على الخبر الخاص بالمواطن الصعيدي الذي ركب الحمار في القطار، يحمل إسقاطًا على أبناء الصعيد.



وأوضح "بكري" خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا العنوان لا يصح لأنه يدعوا للفتنة ولا يسئ للصعيد وحده ولكنه يسئ لمصر كلها.

وتابع بكري أن الهيئة الوطنية للصحافة استدعت رئيس تحرير جريدة المساء المنشور على صفحاتها الخبر المسئ للصعيد، وأنكر معرفته ورؤيته للخبر قبل نشره.



وأردف بكري أنه لا يتصور أن يكون مراسل قنا كتب هذا العنوان، وربما يكون الديسك من كتبه، متابعًا هذا ليس خطأ حسن النية، لأنه أحدث رد فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار بكري إلى أن «البلد مش ناقصة نقوم الناس على بعضها، بلدنا تمر بمرحلة خطيرة وتحتاج لاصطفاف كل أبنائها».

