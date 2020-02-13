"بكري" يكشف تفاصيل الحملة المشبوهة ضد مصر بسبب هذا الأمر

13 فبراير 2020 - 10:20 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأيام الأخيرة شهدت انطلاق حملة تتارية في دوائر غربية ضد مصر تحمل شعار الدفاع عن الباحث المصري باتريك جورج زكي وتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء في السجون المصرية.



وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، رئيس البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومسئولين ألمان وإيطاليين وكثير من المنظمات المشبوهة ووسائل إعلام إخوانية ومعادية.



وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن تلك المنظمات المشبوهة أصدرت بيان موحد مفاده الزعم بأن باتريك جورج تم القبض عليه وتم تعذيبه والغريب أن أحاديثهم متناقضة فكيف تحدثوا عن عزل باتريك عن العالم وفي نفس الوقت يزعموا تعذيبه وصعقه بالكهرباء متسائلا كيف تحدثوا عن صعقه بالكهرباء وتعذيبه في الوقت الذي تتحدثوا أنه معزول عن العالم ولا أحد يقابله.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن تلك المنظمات المشبوهة تتحدث أن الباحث باتريك جورج إيطالي الجنسية ولكن وزارة الداخلية ردت بقوة وقامت بتفنيد كل الإدعاءات والأكاذيب، وذكرت أنه تم القبض على باحث الماجستير والباحث الحقوقي باتريك جورج زكي المصري تنفيذًا لقرار سباق من النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معه على سبيل قضايا جنائية.

