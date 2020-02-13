  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على اعتذار أبو إسحاق الحويني

قناة السويس

حقيقة وجود مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات السويس

اغتصاب

أستاذ طب نفسي يكشف السبب الحقيقي لانتشار "زنا المحارم"

البرلماني مصطفي بكري

"بكري" يكشف تفاصيل الحملة المشبوهة ضد مصر بسبب هذا الأمر

كورونا

الصين تكشف عن معلومة صادمة بشان فيروس "كورونا"

أرشيفية

طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

«لا تنخدعوا بالحرارة».. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

ولي العهد السعودي ونتنياهو

السعودية ترد على«عقد» لقاء بين «بن سلمان» و«نتنياهو»

الزمالك والترجى

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة السوبر الإفريقي

الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

بالفيديو..

"بكري" يكشف تفاصيل الحملة المشبوهة ضد مصر بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

البرلماني مصطفي بكري
البرلماني مصطفي بكري
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

عودة البريد بين قطر والإمارات .. ومستشار بن زايد يكشف هذا الأمر

#

تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر

#

مصر تحذر تركيا من هذا الأمر

#

فيديو نادر لمنفذ حادث طعن لندن وهو يكشف هذا الأمر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأيام الأخيرة شهدت انطلاق حملة تتارية في دوائر غربية ضد مصر تحمل شعار الدفاع عن الباحث المصري باتريك جورج زكي وتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء في السجون المصرية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، رئيس البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومسئولين ألمان وإيطاليين وكثير من المنظمات المشبوهة ووسائل إعلام إخوانية ومعادية.
وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن تلك المنظمات المشبوهة أصدرت بيان موحد مفاده الزعم بأن باتريك جورج تم القبض عليه وتم تعذيبه والغريب أن أحاديثهم متناقضة فكيف تحدثوا عن عزل باتريك عن العالم وفي نفس الوقت يزعموا تعذيبه وصعقه بالكهرباء متسائلا كيف تحدثوا عن صعقه بالكهرباء وتعذيبه في الوقت الذي تتحدثوا أنه معزول عن العالم ولا أحد يقابله.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن تلك المنظمات المشبوهة تتحدث أن الباحث باتريك جورج إيطالي الجنسية ولكن وزارة الداخلية ردت بقوة وقامت بتفنيد كل الإدعاءات والأكاذيب، وذكرت أنه تم القبض على باحث الماجستير والباحث الحقوقي باتريك جورج زكي المصري تنفيذًا لقرار سباق من النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معه على سبيل قضايا جنائية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مؤرخ يكشف الأسباب الحقيقية لـ"العدوان الثلاثي"
» السعودية تكشف حقيقة لقاء "بن سلمان" ونتنياهو
» تعليق ناري لـ"بكري" على خبر "المساء" المسيء لـ الصعايدة
» "الجندى": لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل
» ترامب: قريبا التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وطالبان
» موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية
» تعليق «صلاح» بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول
» الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع في عيد الحب
» لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»
» ذهبت لرؤية حفيدها فقتلتها كرة طائشة
» الكونجرس صدم «ترامب» بقرار جديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان