» تعليق «صلاح» بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

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جائزة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مانى

أبدى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني سعادته الكبيرة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز، عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال المباريات السابقة.

وقال «صلاح» للموقع الرسمي لليفربول، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير: «أنا سعيد للفوز بجائزة أفضل لاعب، أعتقد أننى قدمت مستويات جيدة، خلال مواجهات الشهر الماضى، وأتمنى المواصلة على هذا المستوى في الفترة المقبلة».

وأضاف نجم الريدز: «الأمر المهم في هذه الفترة أن يواصل الفريق تحقيق الفوز، وأعتقد أن الراحة التي حصل عليها الفريق، ستجعلنا أكثر نشاطا في الفترة المقبلة، ونكون على أتم الاستعداد».

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد حصل على أفضل هدف في شهر يناير في ليفربول، بعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر يونايتد.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتوج بها محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، هذا الموسم، بعدما حصد الجائزة في شهر أغسطس الماضى.

ويمتلك محمد صلاح، هذا الموسم 14 هدفا، في منافسات البريميرليج، خلف جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 17 هدفا.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الثانى برصيد 51 نقطة.

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