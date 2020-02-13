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ذهبت لرؤية حفيدها فقتلتها كرة طائشة

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ذهبت لرؤية حفيدها فقتلتها كرة طائشة
ذهبت لرؤية حفيدها فقتلتها كرة طائشة
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توفيت عجوز بريطانية بعد أن أصابتها كرة رجبي عندما كانت تشاهد حفيدها، لتدخل في غيبوبة لمدة أسبوعين قبل أن تتوفى الشهر الماضي.

ويعود الحادث إلى 12 يناير الماضي، عندما كانت تشاهد ودخلت "جنيفر سيلوود" (69 عامًا) حفيدها "إليس روسيتر"، وأصابتها كرة طائشة من الملعب المجاور، لتسقط على الأرض، ومن ثم نقلت إلى المستشفى، حيث استمرت في غيبوبة لمدة أسبوعين، قبل أن تتوفى بشكل مأساوي في 25 يناير.

وأظهر التحقيق أن سبب الوفاة هو إصابة رأس الجدة بفقر الدم اللاتنسجي الثانوي، مما يؤدي إلى تجلط الدم.

وأصابت وفاة السيدة زوجها كولين، وابنيها كلير ودانييل، وأربعة أحفاد، بحالة من الصدمة.

قالت كلير: "كنت أنتظرها عندما خرجت من سيارة الإسعاف في موسجروف. قلت،"أعتقد أنك كنت تشاهد لعبة الرجبي، لا تلعب. في غضون ساعة أخبرونا أنه أمر خطير وتم نقلها إلى ساوثميد. "أمضينا أسبوعين نصلي بأن تستيقظ من الغيبوبة".

وأشارت إلى أنه "يوم الجمعة (24 يناير)، اتصلوا بغرفتها وقالوا: "نحن آسفون للغاية، هذه هي نهاية حياتها. لا يوجد شيء يمكننا القيام به". وتابعت: "لقد توفيت بعد ظهر اليوم التالي. لقد كانت صدمة كاملة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت كلير: "كانت أمي بوصلة العائلة. كانت كل شيء بالنسبة إلى والدي. كانت سعيدة للغاية ، تضحك دائمًا على شيء مليء بالمرح. كان لديها الكثير من الأصدقاء وكانت دائمًا متواجدة معي".

وقال رئيس فريق "تونتون آر إف سي"، جون ريلتون: "نحن آسفون بشكل يائس وتعاطفنا مع العائلة. كانت إحدى جدة لاعبينا الصغار تشاهد حفيدها وهو يلعبـ مثل الآلاف من الأجداد الآخرين في جميع أنحاء البلاد. لقد كان حادثًا مروعًا وشنيعًا".

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