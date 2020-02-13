» جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

فاز النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون المصرى، خلال الشهر الماضى.

تألق محمد صلاح، خلال مواجهات شهر يناير، مع ليفربول، في جميع المسابقات، من خلال تسجيله 3 أهداف وصنع مثلهم.

وسجل الفرعون المصرى، أهدافه الثلاثة في مواجهات شهر يناير، في مرمى مانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وأخيرا وست هام.

ويمتلك محمد صلاح، هذا الموسم 14 هدفا، في منافسات البريميرليج، خلف جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 17 هدفا.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الثانى برصيد 51 نقطة.

ويستعد الريدز لمواجهة فريق نورويتش سيتي، بعد غد السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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