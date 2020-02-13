نجم الترجي السابق: جماهير الزمالك تحبني وتدعمني أكثر من الأهلي

13 فبراير 2020 - 08:25 م

أكد سعد بقير صانع ألعاب أبها السعودي الحالي والترجي السابق، أن مواجهة السوبر الإفريقي، التي تجمع الزمالك وفريقه السابق، ستكون مواجهة قوية، نظرًا لمستوى الفريقين.

وتحدث بقير، في تصريحات صحفية، قائلًا:"الزمالك فريق كبير وتاريخه عريق في إفريقيا، مثل الترجي، المواجهة ستكون قوية وصعبة للغاية على الفريقين، الترجي يعرف جيدا كيف تُلعب المباريات النهائية بسبب ما حققه مؤخرا على الساحة الإفريقية".

وواصل حديثه، قائلًا: "الترجي أصبح يمتلك خبرات كبيرة في كيفية التعامل مع مثل تلك المباريات خاصة ضد الأندية المصرية، الحظوظ متساوية كل فريق مرشح للفوز والنهائي سيُلعب على بعض التفاصيل البسيطة، لا يوجد من يمتلك أفضلية على آخر، كلاهما يمتلكان لاعبين مميزين".

وتطرق بقير، قائلًا: "جماهير الزمالك تحبني أكثر من جماهير الأهلي، وتدعمني كثيرًا وأتمنى التوفيق للفريقين يوم الجمعة في تقديم مباراة جيدة، لنبارك لمن يحصد لقب السوبر الإفريقي".

ويلعب فريق الترجي أمام نظيره الزمالك، في مواجهة السوبر الإفريقي، في السادسة مساء غدً الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.