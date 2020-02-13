إيران: اغتيال «سليماني» بداية لتحرير القدس

قال الحرس الثوري الإيراني، إن قتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، حسبما ذكرت وكالة تسنيم عن المتحدث الإيراني.

ويشار إلى أن سليماني قتل في ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، يوم الثالث من يناير، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال رمضان شريف «الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي أمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله».

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، إن ضابط استخبارات أمريكيا، تتهمه بالتخطيط لعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قد لقي حتفه يوم أمس.

وذكر التلفزيون الإيراني أن رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك" والمتهم بقتل قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" في العراق، قتل يوم أمس في الطائرة العسكرية الأمريكية التي سقطت أمس في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاطها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008".

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، قال إن "طائرة عسكرية أمريكية سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان"، لافتة إلى أن "الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم".