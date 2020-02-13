  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ولي العهد السعودي ونتنياهو

السعودية ترد على«عقد» لقاء بين «بن سلمان» و«نتنياهو»

الزمالك والترجى

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة السوبر الإفريقي

الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

قناة مصر للقرآن الكريم

مفاجأة سارة.. انطلاق أول قناة مصرية للقرآن الكريم

جويل بدر

إعلامي شاب تحول إلى فتاة وأصبح فنانة شهيرة

ثلوج في السعودية

موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية

منظمة الصحة العالمية

تصريح صادم لـ«الصحة العالمية» بشأن «كورونا»

احمد موسى

شاهد.. أحمد موسى لجماهير الزمالك: «زلزلوا قطر بالهتاف للسيسي»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

إيران: اغتيال «سليماني» بداية لتحرير القدس

عرب وعالم

سليماني
سليماني
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر

#

إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

#

مظاهرة في لندن ترفض إشعال حرب مع إيران

#

واشنطن ترسل لواء كامل من "التدخل السريع" إلى المنطقة

إيران

القدس

مقتل سليماني

قال الحرس الثوري الإيراني، إن قتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، حسبما ذكرت وكالة تسنيم عن المتحدث الإيراني.

ويشار إلى أن سليماني قتل في ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، يوم الثالث من يناير، مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال رمضان شريف «الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي أمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله».

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، إن ضابط استخبارات أمريكيا، تتهمه بالتخطيط لعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قد لقي حتفه يوم أمس.

وذكر التلفزيون الإيراني أن رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، الملقب بـ"آية الله مايك" والمتهم بقتل قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" في العراق، قتل يوم أمس في الطائرة العسكرية الأمريكية التي سقطت أمس في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاطها"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "مايكل داندريا أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني في سوريا في 2008".

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، قال إن "طائرة عسكرية أمريكية سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان"، لافتة إلى أن "الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة ميلان واليوفنتوس
» أمه خادمة وأبوه بائع متجول.. نجم عربي يصل للعالمية
» مفاجأة حول حمل فتاة من «طفل عمره 10 أعوام»
» جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول
» «الرقابة ‏الإدارية» تضبط تشكيلًا عصابيًا تلاعب بالنقد الأجنبي
» «باملاك» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز
» أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليابان
» «البريك» يقود الهلال لفوز صعب على الفيحاء
» بالتفاصيل.. تعديلات وزارية في بريطانيا
» «كارتيرون» يتحدث عن مواجهة الترجي.. وموقف «شيكابالا»
» مدحت العدل يقاضي «أوبر»..ما علاقة محمد هنيدي؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان