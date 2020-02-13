مفاجأة سارة.. انطلاق أول قناة مصرية للقرآن الكريم

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حسن علام- متابعات

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تامر مرسي

البث التجريبي

مصر قرآن كريم

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق البث التجريبي لقناة «مصر قرآن كريم» غدًا، على تردد نايل سات 10853 أفقي.  

ونشر «مرسي» برومو قصيرا للقناة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، حيث ظهر فيه عدد كبير من قامات الشيوخ المصريين، أبرزهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي، محمود خليل الحصري، وغيرهم، كما علق عليه قائلًا: «قناة  مصر قرآن كريم، البث التجريبي غدا إن شاء الله».

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