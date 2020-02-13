» «كارتيرون» يتحدث عن مواجهة الترجي.. وموقف «شيكابالا»

13 فبراير 2020 - 07:56 م

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، احترامه لفريق الترجي قبل مواجهته غدًا في السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى احترامه أيضا لمديره الفني الذي يراه قد قدم مستوي رائعا مع بطل تونس.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المباراة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن بطل تونس ، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاء حسنا في كل البطولات.

وعن سؤاله عن وجود محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الزمالك في المباراة غدا، شدد كارتيرون على أن الإجابة عن هذا السؤال ستتم معرفتها غدا.

وفيما يخص التونسي فرجاني ساسي فقد شدد المدير الفني للزمالك على اعتزازه باللاعب واصفا إياه بالشخص المثالي ولاتوجد أي أزمات معه .. معتبرا أنه يعرف الترجي مثلما هو يعرفه تماما وتحدث معه عن الترجي والمباراة التي تجمعهما غدا.

كما أوضح كارتيرون أنه ليس هناك استعداد خاص للمباراة نظرا لضغط المباريات على الفريق محليا وإفريقيا.. كما أنه يعرف الترجي جيدا، فهو فريق كبير ومدربه مصنف عالميا ومواجهته صعبة ولكن الفريقين كتاب مفتوح لكل منهما.

تفوق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز مع الأهلي المصري في مباراتين بدوري ابطال افريقيا، الاولي في دور المجموعات بهدف نظيف أحرزه وليد ازارو لاعب الأهلي السابق والمعار الي الاتفاق السعودي بداية من يناير الماضي، اما المواجهة الثانية التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي كانت مع الأهلي في نفس الموسم ولكن في مباراة الذهاب بنهائي البطولة وانتهت المباراة بفوز الأهلي الذي كان يقوده فنيا كارتيرون بثلاثة أهداف مقابل هدف احرزها وليد سليمان " هدفين " وعمرو السولية ، بينما احرز هدف الترجي يوسف البلايلي.