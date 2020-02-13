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تفاصيل صادمة.. تغتصب طفلاً وتصوره لابتزازه

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إيرابيليس كارازانا
إيرابيليس كارازانا
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ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على فتاة اغتصاب طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا، وقامت بتصويره، لابتزازه في بيع المخدرات لها.

وفي التفاصيل، فإن "إيرابيليس كارازانا" (22 عامًا) متهمة بالتحرش بالمراهق قبل ثلاث سنوات من السن القانوني المسموح به بممارسة الجنس بالتراضي في مدينة "ميامي"، حيث يعيش كلاهما.

وصورت الفتاة نفسها وهي تغتصب الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن 15 عامًا، قبل أن تجبره على بيع المخدرات لها. وألقي القبض عليها يوم الاثنين بعد أن أبلغ الضحية المزعوم المحققين بتفاصيل ما حدث معه.

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات بامتلاكها مقاطع فيديو على هاتفها تتضمن الإساءة الجنسية للضحية. وعندما فحص المحققون الهاتف، عثروا على رسائل نصية تؤكد المزاعم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميامي هيرالد" المحلية، فإن "كارازانا" أجبرت الضحية على بيع المخدرات، وسخرت منه لعدم الحصول على الأموال من مشترٍ للمخدرات.

وقال تقرير للشرطة: "كشفت المراسلات الأخرى بين المدعى عليه وعدة أشخاص مجهولين، عبر الرسائل النصية، أنها متورط مع عصابات"، وأدى ذلك إلى تعريض الصبي للخطر، من خلال إطلاق نار من سيارة متحركة باتجاه منزلها.

وفضلاً عن جريمة الاعتداء الجنسي للطفل، تم اعتقال "كارازانا" بتهم تتعلق بجرائم المخدرات والأسلحة الشهر الماضي. ومثلت أمام المحكمة الثلاثاء، وهي محتجزة حاليًا على ذمة التحقيقات قبل مثولها المقبل أمام المحكمة.


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