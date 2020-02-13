«جنش»: هدفنا الفوز بالسوبر الإفريقي.. وإسعاد الجماهير

13 فبراير 2020 - 07:45 م

أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن الفريق استعد بأفضل صورة لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الجانبين فى السادسة من مساء غدًا، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى.

ويشارك الزمالك فيها بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

وشدد جنش حول أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً وقال فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة:"الفريق استعد جيدا لمباراة الترجي، والجهاز الفني ذاكر الفريق المنافس ونلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة والفوز باللقب".

وأضاف جنش:"كلنا لدينا هدف واحد وهو الفوز باللقب، بالرغم من أننا نواجه فريق كبير فاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين، ووجدنا استقبال حافل من جماهير الزمالك في قطر، وتواجد الجماهير سيكون دافع كبير للاعبين للفوز، لاننا متشوقون للعب أمام جمهورنا، أي لاعب في الزمالك هو لاعب كبير، ودور اللاعبين أصحاب الخبرة هو تحفيز اللاعبين وتوعيتهم ، وكل اللاعبين على أتم الاستعداد للمباراة ونستطيع إسعاد الجماهير".

واختتم جنش تصريحاته إن الزمالك يتواجد فى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الإفريقي رغم أن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي موجها الشكر إلى الجماهير على الاستقبال الحار منهم للفريق، متمنيا أن يكون اللاعبون عند حسن الظن وينجحوا في إسعاد هذه الجماهير.