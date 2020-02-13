» بالتفاصيل.. تعديلات وزارية في بريطانيا





وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عدة تعديلات وزارية، حبما ذكرت صحيفة "دايلي اكسبريس" البريطانية.





قدم وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الخميس، استقالته من منصبه بعد رفضه لطلب جونسون بفصل جميع مستشاريه، وتم تعيين ريشي سوناك خلفاً له.وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عدة تعديلات وزارية، حبما ذكرت صحيفة "دايلي اكسبريس" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى تعيين ريشي سناك وزيرا للمالية بدلا من جاويد، وبراندون لويس وزير الدولة البريطاني لشئون أيرلندا الشمالية بعد استقالة شاليش فيرا من منصبه.





وأضافت أن وزيرة الإسكان إستير ماكفي قد تم إقالتها من منصبها، بالإضافة إلى وزيرة الدولة لشئون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية أندريا ليدسوم، وتم تعيين ألوك شارما بدلا منها.



