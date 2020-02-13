بسبب الطيار.. فنانة شابة تفتح النار على محمد رمضان

شنت الفنانة الشابة علياء عساف، هجومًا عنيفًا على الممثل محمد رمضان، بعد اشتعال أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

حيث تسبب الأخير في إيقافه مدى الحياة من قبل وزارة الطيران، على خلفية الصورة التي نشرها من قمرة القيادة، أثناء حلة جوية إلى السعودية.

وقالت علياء عساف: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع انه شخصية لطيفة ومحترمة وكان أي حد بينتقده كنت بقول لا ده كويس وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه».

وأضافت خلال منشور لها عبر «انستجرام»: «بس اللي بيحصل ده عيب قوي، عيب لما بدل ما تقف جنب الرجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه، عيب لما بدل ما تساعده تطلعه كذاب وانه بيستغلك».

وتابعت «عساف»: «ولو حتى افترضنا انه طلب منك الفلوس دي كلها وأنا شبه متأكدة إن ده محصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده، لكن تسف وتتريق علي راجل محترم وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب».

وأردفت: «اللي نمبر وان مش بيبقي مؤذي ومش بيبقي السبب في قطع عيش حد، نمبر وان ده بيحس بالناس وبيراعي شعورهم ووجعهم، بيحس بالناس اللي مش لاقيه تاكل مش بيتمنظر عليهم بالعربيات والطيارات وانه عنده فلوس».

وأكملت خلال منشورها: «عرفنا انك غني ما شاء الله ومعاك فلوس كتير مابتخلصش وانك راكب أحسن عربيات، بس يا نمبر وان في فنانين كتير قوي معاهم فلوس ومش بيتمنظروا بيها كده عشان الناس ده فاهمة يعني إيه في ناس تانية مش لاقية اللقمة ولا بيت يسترها وبيحتفظوا بحياتهم لنفسهم عشان مش بيحبوا المنظرة».