» مدرب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك بكل قوتنا

علق مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي على أهمية مباراة الزمالك غدًا الجمعة، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وقال تراوي خلال المؤتمر: "مواجهة الزمالك هامة جدا بالنسبة لنا هي مباراة 90 دقيقة بلقب افريقي هام جدا غائب عن الترجي منذ فترة طويلة , لذلك نحن جاهزون تماما لخوض المباراة بكامل قوتنا ورغبتنا الكبيرة في تحقيق الفوز ,استعدينا للمباراة كما ينبغي لأنها أمام فريق محترم جدا وهو الزمالك المصري , ونتمنى ان تكون مباراة ممتعة تتحلى بالروح الرياضية كما هي عادة مباريات القمة بين الاندية التونسية والمصرية.

وتابع: "نطمح كفريق وجمهور اننا نفوز بهذه الكأس الغائبة عنا منذ مدة طويلة".

وحول ما إذا كان هناك غيابات بالفريق قال لدينا غياب مؤكد وهو اللاعب شمس الدين بدران الذي تعرض لإصابة قبل المباراة الأخيرة في الدوري التونسي , بخلاف ذلك اللاعبين كلهم جاهزون وفي حالة فنية وبدنية جيدة.

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك ثلاث مرات في شهر قال: "كل مباراة لها ظروف مختلفة ولها أهميتها فمباراتا الذهاب والاياب مهمتان لأنهما تؤهلان الى نصف نهائي دوري الأبطال , ومباراة السوبر هامة جدا لأنها مباراة بطولة , نخوضها خطوة بخطوة ".

وتطرق تراوي للحديث عن الحضور الجماهيري قائلا :"الجماهير التونسية تدعمنا دائما , في كل مباراة لنا خارج ارضنا وجماهيرنا موجودة بأعداد غفيرة وهذا ليس بغريب على جمهورنا . نحب أن يساندنا جمهورنا بأعداد غفيرة هذا شرف كبير لنا ولكن عموما اللاعبون يكونون يوم المباراة متحمسين وفي مستواهم للفوز بالكأس الغائبة عنا مدة طويلة, لنهديه للجماهير سواء حاضرين ام لا .

وحول ضغط المباريات قال : عشنا ضغط مباريات كبيرة في الفترة الاخيرة كل 3 ايام مباراة , وكل المباريات كبيرة , واجهنا فيتا كلوب وبعدها، ضد النجم وبعدها الافريقي مباريات على مستوى عال لذلك نحاول نحافظ على بعض اللاعبين الأساسيين الحمد لله حتى الان موفقون ونتمنى ان نواصل على نفس النسق ضد الزمالك , نحن اعتدنا على الضغوطات.

وبسؤاله عن الدروس والعبر المستفادة من خسارة السوبر الموسم الماضي قال : كنا الأقرب للفوز بالسوبر وفقا للترشيحات , الا أننا لم نفز به , ولهذا جهزنا اللاعبين نفسيا وبدنيا لتقديم مستوى جيد في مباراة الزمالك , فالفوز لا يكون بالترشيحات ولا بالورق بل يكون باللعب داخل المستطيل الأخضر".