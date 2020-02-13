  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ثلوج في السعودية

موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية

منظمة الصحة العالمية

تصريح صادم لـ«الصحة العالمية» بشأن «كورونا»

احمد موسى

شاهد.. أحمد موسى لجماهير الزمالك: «زلزلوا قطر بالهتاف للسيسي»

محمد هنيدي

مدحت العدل يقاضي «أوبر»..ما علاقة محمد هنيدي؟

محمد صلاح

سلاح إنجليزي لمنع «صلاح» من المشاركة في الأوليمبياد

أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

العميد الشهيد مصطفى عبيدو

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

محمد رمضان

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية

عرب وعالم

ثلوج في السعودية
ثلوج في السعودية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. موجة برد شديدة تضرب السعودية والمياه تتجمد في الصنابير

#

إسرائيل تغرق فى أمطار غير مسبوقة

#

السعودية تعلن عن إنجاز غير مسبوق

#

مستقبل وطن: إنجازات الرئيس السيسي في المشروعات القومية طفرة غير مسبوقة

السعودية

الطقس

أخبار السعودية

موجة صقيع

موجات من انخفاض درجات الحرارة، سجلتها عدة مدن سعودية وصلت إلى خمس درجات تحت الصفر خلال الليلتين الماضيتين، وهو طقس غير معهود في المملكة العربية.

وخلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي البلاد، على الحدود مع الأردن، خمس درجات تحت الصفر، بينما هبطت في مدينة حائل شمالي وسط البلاد إلى ثلاث درجات تحت الصفر، بينما مدينة عرعر على الحدود مع العراق فسجلت درجتين تحت الصفر.

وشهد السعودية في فصل الشتاء الحالي، درجات حرارة منخفضة على نحو غير مألوف، إذ وصلت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى درجة واحدة، قرابة الفجر.

وقال حسن عبدالله، الخبير في مركز "وسم" للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية، إن "السعودية تشهد أقوى موجة باردة منذ العام 2016، لكن هذا الشتاء يشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء العام 1992".

وبثّت وسائل إعلام سعودية لقطات للثلوج تغطي العديد من شوارع مدن حائل وطريف وعرعر، كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لانهمار الثلج على منازلهم وسياراتهم التي كساها الأبيض.

وأوضح عبد الله أنّ درجات الحرارة سجلت أدنى مستوياتها أيضا في المنطقة الغربية في مدينتي جدة ومكة المعروفتين بجوهما الحار، إذ سجلتا 15 و13 درجة مئوية نهاية يناير الماضي، أي أقل بست درجات من متوسط درجات الحرارة فيهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مدرب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك بكل قوتنا
» «المباركي»: الترجي لن يتنازل عن السوبر.. و«ساسي» صديقنا
» رسميًا.. تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش
» مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية
» بمشاركة «أزارو».. الاتفاق يسقط أمام الحزم بثلاثية
» سلاح إنجليزي لمنع «صلاح» من المشاركة في الأوليمبياد
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري
» سجن بريطاني في مصر.. وأسرته: متهم بالاعتداء الجنسي
» اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي
» فوضى داخل مستشفى كفر الدوار بعد قدوم «صيني» للعلاج
» نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:15 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان