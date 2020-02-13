موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية

موجات من انخفاض درجات الحرارة، سجلتها عدة مدن سعودية وصلت إلى خمس درجات تحت الصفر خلال الليلتين الماضيتين، وهو طقس غير معهود في المملكة العربية.

وخلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي البلاد، على الحدود مع الأردن، خمس درجات تحت الصفر، بينما هبطت في مدينة حائل شمالي وسط البلاد إلى ثلاث درجات تحت الصفر، بينما مدينة عرعر على الحدود مع العراق فسجلت درجتين تحت الصفر.

وشهد السعودية في فصل الشتاء الحالي، درجات حرارة منخفضة على نحو غير مألوف، إذ وصلت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى درجة واحدة، قرابة الفجر.

وقال حسن عبدالله، الخبير في مركز "وسم" للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية، إن "السعودية تشهد أقوى موجة باردة منذ العام 2016، لكن هذا الشتاء يشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء العام 1992".

وبثّت وسائل إعلام سعودية لقطات للثلوج تغطي العديد من شوارع مدن حائل وطريف وعرعر، كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لانهمار الثلج على منازلهم وسياراتهم التي كساها الأبيض.

وأوضح عبد الله أنّ درجات الحرارة سجلت أدنى مستوياتها أيضا في المنطقة الغربية في مدينتي جدة ومكة المعروفتين بجوهما الحار، إذ سجلتا 15 و13 درجة مئوية نهاية يناير الماضي، أي أقل بست درجات من متوسط درجات الحرارة فيهما.