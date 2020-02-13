» رسميًا.. تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش

13 فبراير 2020 - 06:16 م

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، لاتفاق مع أياكس الهولندي على ضم حكيم زياش مهاجم الفريق والمنتخب المغربي بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "دى تليجراف" الهولندية إن تشيلسى كان حريصًا على التوقيع مع زياش في يناير لكن أبطال الدوري الهولندي رفضوا السماح برحيل نجم الفريق لاستكمال أهداف الموسم الجاري المحلية بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا.

ولعب الدولى المغربى البالغ من العمر 26 عامًا مع أياكس منذ عام 2016 وسجل 8 أهداف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 29 مباراة هذا الموسم.

وفي الموسم الماضى كان أبرز نجوم أياكس الذى توج بالدوري والكأس ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل 21 هدفًا وصنع 24 آخرين في 49 مباراة.



