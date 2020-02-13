تصريح صادم لـ«الصحة العالمية» بشأن «كورونا»

قالت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، في تصريحات نقلتها وكالة «CNN »، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد احتواء فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المتحدث، أن أحد أسباب صعوبة التنبؤ بما سيحدث فيما يتعلق بالمرض، هو أننا مازلنا لا نعرف الكثير عن الفيروس.

وأعلنت الصين عن 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأشار جاساريفيتش، إلى أن هذا الارتفاع في أعداد المصابين بالمرض يعود إلى طريقة فرز واكتشاف الحالات.

ولفت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم عن طريق الفحوصات المخبرية فحسب، ولكن أيضا الأشخاص الذين قدموا أعراضا سريرية وتم تشخيصهم سريريا دون الخضوع للاختبار.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، عندما سئل عما إذا كانت الزيادة في الحالات تشير إلى أن اتساع نطاق تفشي المرض، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول انتشار الفيروس بين السكان.

وتابع: «قد يكون هناك المزيد من حالات الإصابة الخفيفة. الأشخاص الذين لا يرون الطبيب أو الأشخاص الذين يرون الطبيب ولكنهم لا يخضعون للاختبار بالضرورة».

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، في وقت سابق، أن فيروس كورونا الجديد لم يصل بعد إلى مستوى الجائحة، ولا يمكن اعتباره وباءً عالميًا على الرغم من تنامي أعداد المصابين بالمرض.