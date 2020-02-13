مطرب شهير بعد تحرشه بممثلة على المسرح: «تصرف مخزٍ»

13 فبراير 2020 - 05:40 م

قدم مغني الراب البريطاني، "سلوتاي"، اعتذاره إلى الممثلة الكندية، "كاثرين ريان" عما حصل الليلة الماضية أثناء وجودها على المسرح، خلال حفل توزيع جوائز "NME ".

كان "سلوتاي" الذي اشتهر بتصرفاته المثيرة للجدل، قذف الجمهور بكأس من "الشمبانيا"، وقفز من على المسرح محاولاً الاعتداء على الذين وجهوا له تعليقات مسيئة، متهمين إياه بالتحرش الجنسي.





جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في أكاديمية "بريكستون" في جنوب لندن، حيث حصل على جائزة "Hero of the Year "، لكنه أثار غضب الجمهور عندما اقترب من "ريان" بطريقة مستفزة، مستخدمًا تعليقات جنسية.





وتقدم مغني الراب باعتذار اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "آسف لكاثرين وأي شخص آخر تعرض للإهانة"، إلى حد أنه طلب من "NME " منح جائزته لـ "كاثرين" بعد سلوكه المثير للجدل في حفل توزيع الجوائز.

وأضاف: "ما بدأ كنكتة بيننا تصاعد إلى درجة الأعمال المخزية من جانبي. "أريد أن أعتذر بلا تحفظ ، ليس هناك عذر، وأنا آسف. أنا لست بطلاً".

وتابع: "كاثرين، أنت أستاذة في مهنتك، وفي المرة القادمة سوف آخذ مقعدي وأترك ??الكوميديا ??لك. إلى أي امرأة أو رجل غضب من مقاطع الفيديو هذه، أنا آسف. أعدك بعمل أفضل".





وقررت الجهة المانحة للجائزة "NME " تجريده من جائزته وتقديمها إلى "كاثرين" حسب طلبه.

وقال متحدث باسمها: "إن سلامة جميع الحاضرين والمقدّمين هي وستظل دومًا الأولوية الأولى بالنسبة لنا. نريد أن يتمتع الجميع في فعالياتنا بوقت ممتع ويشعرون بالراحة".

وأضاف: "نود أن نعرب عن شكرنا لمضيفينا المذهلين كاثرين ريان وجولي أدينوجا لجعلها ليلة رائعة. لقد قبلنا اقتراح "سالوتي" بإعادة تقديم جائزة Hero of the Year التي حاز عليها صوت المعجبين إلى كاثرين. كاثرين - راقب المنشور! "

وأغضب مغني الراب، الجمهور عندما بدأ في ملامسة ضيفة الحفل على خشبة المسرح بشكل قبيح، ووضع ذراعيه حولها وهي تحاول الابتعاد عنه، وحثها على "شمّ رائحة العطر" الخاص به.

وأثناء ذلك، انحنى على جسدها، واقترب من صدرها، قائلاً لها: أحببت أن ألعب معك"، ما دفع "كاثرين" إلى الرد ساخرة: "أنت مثل الرجل الأكثر سخونةً الذي رأيته".

من جهتها، قللت "كاثرين" من الاتهامات بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مغني الراب.

وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت أعلم أنه فقد منذ اللحظة التي فتح فيها فمه مثل أي ضابط يتقدم تجاه كوميدي - وليس امرأة - كوميدية. يا له من ولد جميل. الليلة كانت ممتعة!".

يذكر أن "سلوتاي" سبق وأن أقدم على تصرف مثير للجدل في حفل توزيع جوائز ميركوري في شهر سبتمبر بعد أن رفع دمية على شكل رأس مقطوعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

إذ يعد من معارضي حزب المحافظين، ومن المنتقدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهو واحد من بين 12 فنانًا تم ترشيحهم لجائزة ميركوري التي فاز بها مغني الراب ديف لندن.





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