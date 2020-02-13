» بمشاركة «أزارو».. الاتفاق يسقط أمام الحزم بثلاثية

حقق فريق الحزم فوزًا غاليًا على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الحزم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق كارلوس ستراندبيرج، لينهي فريقه الشوط الأول متقدما 1 - صفر.

وفي الدقيقة 49 سجل كريم يودا الهدف الثاني للحزم، لكن الاتفاق نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق سعد السلولي في الدقيقة 51.

وعاد ستراندبيرج ليسجل الهدف الثاني له والثالث للحزم في الدقيقة 59، قبل أن يسجل محمد الكويكيبي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 65.

ورفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.