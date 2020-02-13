» سجن بريطاني في مصر.. وأسرته: متهم بالاعتداء الجنسي

13 فبراير 2020 - 05:36 م

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن سائحًا بريطاني تم احتجازه في مصر بتهمة "الاعتداء الجنسي".

وتوني كاموكيو (51 عامًا) محتجز منذ خمسة أيام في الغردقة، ونقل عن صديق له، أن السائح وهو أب لأربعة أطفال يواجه تهمة تتعلق بـ "الاعتداء الجنسي"، ويمكن احتجازه لمدة أسبوعين آخرين أثناء التحقيق معه.

وقال في بيان له: "إنه بريء تمامًا" من التهمة، مضيفًا: "لديه أربعة أطفال وزوجة محبة والعديد من الأصدقاء. نحتاج أن يعود إلى المنزل".

وكان "كاموكيو" وصل إلى مصر مع زوجته "جوان" لقضاء عطلة عائلية ضمن مجموعة من 18 صديقًا. وكانوا في طريقهم إلى الغردقة، وأثناء مروره بأمن المطار، تقول أسرته إنه تعرض للضرب على ظهره من أحد الضباط، وفق زعمها.





وعلى إثر ذلك، تم اقتياده إلى قسم الشرطة حيث بقي رهن الاحتجاز على ذمة التحقيقات. وكان من المتوقع إطلاق سراحه يوم الأحد، لكن الضباط أخبروا أسرته أنه سيستمر 15 يومًا أخرى.

وعقب الواقعة التي حصلت يوم السبت الماضي، وقع أكثر من 2000 شخص على عريضة عبر الإنترنت تطالب بالإفراج عن السائح، وهو زائر منتظم للغردقة.

وتم سجنه، بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي - على حد زعم أسرته - وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في اليوم التالي، لكن الجلسة تأجلت.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "نحن على اتصال مع رجل بريطاني تم اعتقاله في مصر. موظفونا على اتصال مع عائلته والسلطات المصرية".

ولم يصدر بعد تعليق من السلطات المصرية حول واقعة القبض على السائح البريطاني وملابساتها.