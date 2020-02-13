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نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

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المصريون

الزمالك

الترجى

شيفيلد

حرصت الصفحة الرسمية لنادي شييفيلد يونايتد الإنجليزي، على دعم نادي الزمالك قبل مواجهة الترجي المقرر لها غدًا، الجمعة ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

ونشر نادي شيفيلد يونايتد، صورة لشعار الزمالك "القوس والسهم" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب عليها: "تاريخ كبير يحكي عليه".

يذكر أن الأمير السعودي عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، أعترف في تصريحات صحفية الشهر الماضي بعشقه لنادي الزمالك.

ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.


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