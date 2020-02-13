» مدافع الترجى: لا نخشى مواجهة الزمالك

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أبدى شمس الدين الذوادي، مدافع الترجي التونسي، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك غدًا، الجمعة، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على ملعب الغرافة بالدوحة.

وقال الذوادي في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية، إن المنافسة على كأس السوبر ستكون على أشدها أمام منافس محترم.

وأضاف مدافع الترجي: "لدينا من الإمكانيات لتخطي عقبة الزمالك الذي لا يخيفنا".

واختتم: "نعرف جيدًا ما ينتظرنا، وسنعود هذه المرة من قطر متوّجين بكأس السوبر التي يهمنا الحصول قبل مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".


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