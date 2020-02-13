مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، في بيان لها اليوم، أن السيدة المصابة بالإيدز تم استقبالها بمستشفى زفتى العام، بعد رفض مستشفى خاص استقبالها، وأن الولادة تمت بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة من مكافحة العدوى وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية بعد الولادة.

وأكد بيان المديرية أنه تم إجراء الفحوصات للطفلين التوأم، ولم يثبت إصابة الأطفال بالإيدز، وتم إعطاء الأم كارت لعمل التحاليل بمستشفي حميات زفتي بعد مرور 3 أيام على الولادة.



وكانت سيدة مصابة بالإيدز قد ذهبت لإحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أن المستشفى رفض استقبالها، وتم تحويلها لمستشفى زفتى العام.

وأجرى فريق طبي بمستشفى زفتى العام، عملية ولادة قيصرية لطفلين توأم لسيدة مصابة بالإيدز، وتم تجهيز غرفة عمليات بمستشفى زفتى العام، وإجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة، وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في الولادة.

وبإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل تم اكتشاف إصابتها بمرض الإيدز وتم تجهيز غرفة العمليات بالمستشفى، وتخصيص أدوات ومستلزمات طبية لها وتم إجراء عملية الولادة لطفليها التوأم، وإعدام المستلزمات والأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العملية.