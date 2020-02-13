عامر: مصر واحدة من أهم دول المنطقة في صناعات البترول

13 فبراير 2020 - 04:47 م

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2020" والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد للعالم كله أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في مجالات صناعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك إشادة كبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا القطاع.





وقال "عامر" في بيان اليوم الخميس، إن "إيجيبس 2020" أكد للمجتمع الدولى جدارة مصر بأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للطاقة، مشيدا بالتنظيم الرائع من الشباب المصرى الواعد داخل قطاع البترول، والذى أثبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في رهانه على قدرة الشباب المصرى في تولى المواقع والمناصب القيادية في مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة وفى مقدمتها قطاع البترول.





ووجه "عامر" التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى كان حريصا كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإعطاء الفرصة الكاملة للشباب والمرأة في تولى المواقع والمناصب القيادية داخل قطاع البترول.



