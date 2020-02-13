» رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي

13 فبراير 2020 - 04:45 م

هدد مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية بالانسحاب من مواجهة الأهلي، غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع، والمؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري العام.

وخاطبت إدارة النادي المصري اتحاد الكرة مؤكدًا على تمسكه الشديد بالتزام النادي الأهلي بحضور 15 فرداً فقط وهو العدد المسموح لدخول المباراة في الدوري المصري.

وأكد خطاب المصري البورسعيدي أن الفريق لن يخوض المباراة في حال تجاوز عدد الحضور عن 15 فردًا كما هو مسموح.

وقال محمد الخولى عضو مجلس المصرى البورسعيدى في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يؤكد عدم خوض المباراة في حالة حضور جماهير للأهلى عكس ما تم إخطار النادى به وهو حضور 15 فردا لكل ناد.

وتابع أنه طالب اتحاد الكرة بإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالحضور وإخطار الأمن بهم، وفى حالة حضور أكثر من العدد المسموح لن يخوض المصرى المباراة غدا.

ويمر النادي المصري البورسعيدي بحالة فنية سيئة بالدوري الممتاز حيث يملك في رصيده 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وذلك بعد ما هُزم في 5 مباريات وتعادل في مثلها، وفاز في 5 مواجهات فقط.