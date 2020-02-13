» السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»

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شوبير
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المصريون

الزمالك

الاهلى

رد أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب السابق، على انتقادات السيناريست مدحت العدل، بشأن تصريحات حارس منتخب مصر السابق عن جماهير الزمالك في قطر.

وأكد شوبير في تصريحات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جماهير الزمالك التي استقبلت الفريق الأبيض في الدوحة قطر ما هم إلا أهلاوية والإسماعيلاوية ولكن يساندون نادي الزمالك من وازع الوطنية.

ورد «العدل» عبر حسابه في «تويتر»: «الكابتن شوبير صعبان عليه الاستقبال الخرافي لفريق الزمالك والشعبية الجارفة التي تقلقهم فيدعي أن تلك جماهير الزمالك والأهلي.. هل رأيتم أهلاوي يرتدي زي الزمالك أو العكس لتشجيع الفريق المنافس أو لإظهار الدعم له؟».

وعبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس رد أحمد شوبير مؤكدًا أنه تفاجأ من تصرف مدحت العدل خاصة وأنه صديق له وضمن المثقفين، قائلًا: «سيب الكلام ده للمتعصبين».

ويصطدم نادي الزمالك بمنافسه الترجي التونسي يوم الغد الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الغرافة القطري في السوبر الأفريقي.

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