  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

سلاح إنجليزي لمنع «صلاح» من المشاركة في الأولمبياد

أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

محمد رمضان

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

العميد الشهيد مصطفى عبيدو

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

أرشيفية

تفاصيل تحرير 21 فتاة من الاستعباد الجنسي بالبحرين

المصرى

رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي

عملية قيصرية

مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية

استخراج الذهب

مصر تمنح شركة كندية أول رخصة لاستخراج الذهب

بيان رسمي..

تفاصيل تحرير 21 فتاة من الاستعباد الجنسي بالبحرين

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصري عائد من ووهان يكشف: هذا ما فعلته الدولة معنا

#

سر الحياة

#

«كلوب» يهاجم قطر قبل ضربة البداية لليفربول بمونديال الأندية

#

حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

تحرير

البحرين

فتيات

استعباد جنسي

كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن تفاصيل تحرير 21 فتاة كازاخية، من الاستعباد الجنسي في البحرين، بعد وقوعهم ضحية عملية نصب واحتيال.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن دبلوماسييها، نجحوا بالتعاون مع الشرطة البحرينية، في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية:« ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي”?».

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.

وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.

وأشارت إلى أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلادهن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي
» مدافع الترجى: لا نخشى مواجهة الزمالك
» رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي
» السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»
» "بوسى" تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان