المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى

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علي جمعة

أبدى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، موقفه بشأن خوض مواجهة الأهلى، والمقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري العام.

وطالب محمد الخولى نائب رئيس المجلس فى تصريحات متلفزة له، بضرورة التزام الطرفين بأعداد الجماهير المحددة سلفا من قبل اتحاد الكرة، لحضور مباراة الفريق البورسعيدي والمارد الأحمر، ليصبح الحضور مقتصرا على أعضاء مجلس إدارة الفريقين بجانب 15 مشجعا فقط.

وأكد نائب رئيس المصري أن النادي تواصل مع الجبلاية عن طريق خطاب رسمي، من أجل إخطاره بضرورة التزام الأهلي بأعداد الجماهير التي ستتواجد في المدرجات، حتى لا يجرى تصعيد الأمر إلى الانسحاب حال خالف الطرف الآخر هذا الاتفاق، حرصًا على مشاعر جماهير الفريق البورسعيدي.

وشدد الخولي على أن المصري البورسعيدي لن يبدأ اللقاء حال حدث مخالفات من قبل الأهلي، في أعداد الجماهير المتاح دخولها إلى المدرجات، خاصة وأن النادي يملك تجارب سيئة مع الأهلي في هذا الشأن على حد قوله، قائلاً: "سنمتنع عن بدء المباراة وهناك أعداد زيادة عن 15 شخصاً، حتى لا يحدث احتقان بين جماهير الفريقين".


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