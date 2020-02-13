الجندى لـ"الحويني": قولت ليه الفلانتين حرام

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هاجم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أبو إسحاق الحويني، أحد عناصر التيار السلفي، قائلاً: "الحويني قدم اعتذاره مؤخرا لكن هذا الاعتذار الهدف منه العودة للشهرة، بعد أيه الاعتذار والقطيع مشي وراك، إن بتعتذر علشان مجدك الشخصي، تقتل وتخرب الوطن وتقول بعتذر والله ما هنقبل اعتذارك".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "مصيبة وعايشين فيها، شايف نفسه أفضل من بن حجر العسقلاني، كل الناس بالنسبة له جهلة وفسقة، وجاي دلوقتي يعتذر، طب مين يدفع فاتورة الأوطان اللي تم تمزيقها، ومين يدفع فاتورة حق الشهداء اللي أسيل دمهم، مين يدفع فاتورة انتهاك عرض الوطن".

 وتابع: "مين يدفع حق كل تاجر خسر تجارته بسبب فتوى ليه، مرة يقولك الفلانتين حرام، رغم أن دار الإفتاء المصرية قالت عيد الحب مفهوش مشكلة، وتبادل الهدايا يزود الحب بين الناس، ده الرسول عليه السلام قال تهادوا تحابوا، لو شوفتوا ناس بتحتفل بعيد الحب بأشياء غير أخلاقية أنصحه مش تقفل عليهم بالضبة والمفتاح وتقول عيد الحب حرام".

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