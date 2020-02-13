  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصرى

المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى

الافتاء

قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

الجندي

الجندى لـ"الحويني": قولت ليه الفلانتين حرام

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

الفقي: وفاة هذا الشخص كانت ضربة قاصمة لمبارك

بسمة وهبة

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موته

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة

بعد مقتل سليماني.. من يوجه الميليشيات العراقية

الجبير

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "لعبة جديدة بالمدارس تسبب شللا رباعيا"

الكويت

الفلبين تفاجيء الكويت بهذا القرار

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

عرب وعالم

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا
«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الإمارات تطمئن مواطنيها بشأن كورونا

#

اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"

#

إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السفينة المنكوبة

الصين

كورونا

لحوم السلاحف

أقدمت الصين على إطعام مرضى كورونا لحم السلاحف لأجل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه تم إعطاء المرضي فى أحد مستشفيات ووهان بؤرة انتشار كورونا، وجبة عشاء من لحم السلاحف.

وانتشر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الصينية، لمصاب وهو يتناول وجبة تحتوى على لحم السلاحف.

ويعد لحم السلاحف الناعم مغذيا للغاية فى الطب الصينى التقليدى، ، حيث يعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضي على الشفاء بسرعة أكبر، ويمكن الحصول عليها من المزارع البرية أو بالتربية، وعادة ما تغلى فى الماء لتصنع حساءً جيدا.

كما يعتقد الخبراء حتى هذه اللحظة أن المرض المعدي، انتقل من الحيوانات البرية للبشر، وخاصة الخفافيش والثعابين.

يذكر أن لآخر إحصائية عن عدد الوفيات والمصابين بكورونا في الصين وصل إلى 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة بالصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بوسى تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي
» في سوهاج.. انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز
» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان