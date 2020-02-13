  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصرى

المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى

الافتاء

قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

الجندي

الجندى لـ"الحويني": قولت ليه الفلانتين حرام

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

الفقي: وفاة هذا الشخص كانت ضربة قاصمة لمبارك

بسمة وهبة

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موته

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة

بعد مقتل سليماني.. من يوجه الميليشيات العراقية

الجبير

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "لعبة جديدة بالمدارس تسبب شللا رباعيا"

الكويت

الفلبين تفاجيء الكويت بهذا القرار

في عيد الحب..

بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع

الصفحة الأخيرة

كارول سماحة وزوجها
كارول سماحة وزوجها
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صدمة لجمهور فنانة شهيرة بعد إعلان زواجها مدنيا .. وهكذا ردت

#

كارول سماحة تروج لحفلها بالقاهرة برفقة ابنتها

#

بعد شائعات زواجها.. حلا شيحة تثير ضجة

#

فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض

عيد الحب

كارول سماحة

وليد مصطفى

زواج مدني

تالا

كشفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري، وليد مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن للإنتاج الفنى المالكة لإذاعة "انرجى"، مشيرة إلى أنه شخصية رومانسية ويحب المفاجآت.

قالت كارول سماحة، خلال لقائها راديو إنرجي في حلقة خاصة عن عيد الحب "الفلانتين" مع الإعلامية زهرة رامي، "إن زوجها شخص رومانسي وعاطفي، وشخصيته بالمنزل تختلف عن العمل حيث يفصل جيدا بينهما، خاصة مع أبنائه الذي يغمرهم بحبه دائما، كما أنه يحب المفاجآت ويحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي.

وأكدت كارول "أن قرار زواجها من شخص عربي لم يكن سهلا، لأنها كانت دائمة تميل إلى الزواج من شخص أجنبي أو أوروبي لأنهم أكثر تفهمًا للمرأة وحقوقها، لكنها لم تجد هذه التخوفات في شخصية زوجها الذي جمعتهما سويا علاقة صداقة طويلة قبل الزواج.

وعن زواجها من شخص مصري بدلا من لبناني قالت كارول  إن الرجل اللبناني متطلب كثيرا، و"متدلع" ويرغب في الكمال دائمًا داخل منزله ما يجعل الحياة معه أمرا متعبا، ولكن بعيدا عن الجنسيات، ترددت كارول كثيرًا في الزواج لكنها وجدت وليد مصطفى شخصا منفتحا ومثقفا ويحب المرأة الناجحة.

وأشارت كارول سماحة "إلى وجود كيمياء بين شخصيتها وزوجها ما شجعها على قرار الزواج منه، خاصة أنه يحبها ويحترم عملها، ونشأتها في منزل يحترم ويتقبل كل الأديان شجع على القرار وتنفيذه.                                                                                                                    

تزوجت كارول سماحة مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص، من رجل الاعمال المصري، وليد مصطفى، وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد، ولهما ابنة اسمها تالا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بوسى تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي
» في سوهاج.. انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز
» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان