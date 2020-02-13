» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع

13 فبراير 2020 - 01:58 م

كشفت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري، وليد مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن للإنتاج الفنى المالكة لإذاعة "انرجى"، مشيرة إلى أنه شخصية رومانسية ويحب المفاجآت.

قالت كارول سماحة، خلال لقائها راديو إنرجي في حلقة خاصة عن عيد الحب "الفلانتين" مع الإعلامية زهرة رامي، "إن زوجها شخص رومانسي وعاطفي، وشخصيته بالمنزل تختلف عن العمل حيث يفصل جيدا بينهما، خاصة مع أبنائه الذي يغمرهم بحبه دائما، كما أنه يحب المفاجآت ويحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي.

وأكدت كارول "أن قرار زواجها من شخص عربي لم يكن سهلا، لأنها كانت دائمة تميل إلى الزواج من شخص أجنبي أو أوروبي لأنهم أكثر تفهمًا للمرأة وحقوقها، لكنها لم تجد هذه التخوفات في شخصية زوجها الذي جمعتهما سويا علاقة صداقة طويلة قبل الزواج.

وعن زواجها من شخص مصري بدلا من لبناني قالت كارول إن الرجل اللبناني متطلب كثيرا، و"متدلع" ويرغب في الكمال دائمًا داخل منزله ما يجعل الحياة معه أمرا متعبا، ولكن بعيدا عن الجنسيات، ترددت كارول كثيرًا في الزواج لكنها وجدت وليد مصطفى شخصا منفتحا ومثقفا ويحب المرأة الناجحة.

وأشارت كارول سماحة "إلى وجود كيمياء بين شخصيتها وزوجها ما شجعها على قرار الزواج منه، خاصة أنه يحبها ويحترم عملها، ونشأتها في منزل يحترم ويتقبل كل الأديان شجع على القرار وتنفيذه.

تزوجت كارول سماحة مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص، من رجل الاعمال المصري، وليد مصطفى، وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد، ولهما ابنة اسمها تالا.