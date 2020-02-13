الفلبين تفاجيء الكويت بهذا القرار

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وكالات - الدويني فولي

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تك توك

أفادت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الخميس، أنه في ختام اجتماع وزارة العمل الفلبينية مع إدارة العمالة الفلبينية في الخارج الذي عقد في مانيلا، اليوم، تم الاتفاق على رفع حظر إرسال العمالة للكويت نهائيا.

وأوضحت أنه يجري الآن انتظار التصديق على ما تم الاتفاق عليه من قبل إدارة العمالة الفلبينية في الخارج، وذلك بعد التشاور بين الجهات المعنية، والتأكد من الإجراءات التي اتخذتها الكويت في قضية مقتل العاملة الفلبينية بكل شفافية.

وكانت الفلبين فرضت منتصف يناير الماضي حظرًا شاملاً على إرسال عمالتها للكويت، على خلفية وفاة العاملة جانيلين فيلافيند.

وتوفت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيند، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترًا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، مر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في شهر مايو من العام ذاته.

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