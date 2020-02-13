  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

محمد رمضان

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

العميد الشهيد مصطفى عبيدو

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

أرشيفية

تفاصيل تحرير 21 فتاة من الاستعباد الجنسي بالبحرين

المصرى

رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي

عملية قيصرية

مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية

استخراج الذهب

مصر تمنح شركة كندية أول رخصة لاستخراج الذهب

شوبير

السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موتة

آخر الأخبار

بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

#

شاهد.. أول صورة لـ" بسمة وهبة" من داخل المستشفى

#

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

#

تعليق صادم من محمد رمضان على سجوده عاريًا

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، قائلة: "أنت فاكر نفسك عبده موتة بجد ولا إيه".

وأضافت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "مشكلة محمد رمضان مع الطيار تحولت لأزمة كبيرة، "رمضان" لم يتصرف بشكل لائق بالرغم من كونه فنانًا وقدوة لجمهوره.

وتابعت: "محمد رمضان بس نسي أن مهما المصريين حبوه مش هيحبوا الظلم وقلة الجدعنة، عاوزة أقوله إنت حققت نجاحًا بس أنت لسه في بداية الطريق، النجاح الحقيقي أنك تستمر من خلال محبة الناس، النجوم الكبار زي عادل إمام ومحمود عبد العزيز، كانوا كبار عشان محدش فيهم كان مغرور، بلاش نغمة أنا نمبر وان، وراجع نفسك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي
» مدافع الترجى: لا نخشى مواجهة الزمالك
» رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي
» السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»
» "بوسى" تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان