الفقي: وفاة هذا الشخص كانت ضربة قاصمة لمبارك

13 فبراير 2020 - 01:37 م

سرد رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، كواليس تنشر لأول مرة عن الجانب الشخصي لحياة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلاً: "الرئيس مبارك كان يحب عمله كضابط لذلك لم يرَ أولاده كثيرًا في الصغر، وزوجته هي التي كانت تتولى الاهتمام بهم ورعايتهم".

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وفاة حفيد مبارك كانت ضربة قاصمة له أكثر من الثورة، حيث أثرت عليه كثيرا".

وتابع: "انتخابات برلمان 2010 كانت نقطة التحول الحقيقة في سقوط نظام مبارك"، معقبًا: "أول ما الناس داسوا على صورة مبارك في المحلة عرفت خلاص إن نظامه هينتهي".