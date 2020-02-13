» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

13 فبراير 2020 - 01:32 م

روت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي، موقفًا جمعها بالراحل محمود مرسي، مؤكدة أن له الفضل عليها في مجال التمثيل، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدلوي، في دورته الرابعة.

وقالت رجاء الجداوي، إن هناك عددًا كبيرًا من النجوم كان لهم الفضل عليها أبرزهم النجم محمود مرسي والفنانة سميحة أيوب.

وتابعت الجداوي خلال مهرجان أسوان لسينما المرأة، التى تنعقد فعالياته حتى 15 فبراير الحالي: "محمود مرسي عندما قابلني أكد لي أنه لا يحب الفتاة السمراء ولكن قال لي أنا "حبيتك".

وكان قد انطلق مهرجان أسوان لسينما المرأة وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري يعقبه عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت 15 فبراير، ثم استعراض لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.

وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفي واسم الفنانة ماجدة تقديرًا لعطائهما الفني الكبير، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.