  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصرى

المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى

الافتاء

قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

الجندي

الجندى لـ"الحويني": قولت ليه الفلانتين حرام

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

الفقي: وفاة هذا الشخص كانت ضربة قاصمة لمبارك

بسمة وهبة

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موته

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة

بعد مقتل سليماني.. من يوجه الميليشيات العراقية

الجبير

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "لعبة جديدة بالمدارس تسبب شللا رباعيا"

الكويت

الفلبين تفاجيء الكويت بهذا القرار

رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

الصفحة الأخيرة

الفنان الراحل محمود مرسي
الفنان الراحل محمود مرسي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

عصام تليمة يرد على هجوم ابنة "مرسي" بتهديد جديد

#

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

#

ظهور غريب لـ"محمود سعد "على الهواء

#

أبو مازن: كافة الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات

روت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي، موقفًا جمعها بالراحل محمود مرسي، مؤكدة أن له الفضل عليها في مجال التمثيل، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدلوي، في دورته الرابعة.

وقالت رجاء الجداوي، إن هناك عددًا كبيرًا من النجوم كان لهم الفضل عليها أبرزهم النجم محمود مرسي والفنانة سميحة أيوب.

وتابعت الجداوي خلال مهرجان أسوان لسينما المرأة، التى تنعقد فعالياته حتى 15 فبراير الحالي: "محمود مرسي عندما قابلني أكد لي أنه لا يحب الفتاة السمراء ولكن قال لي أنا "حبيتك".

وكان قد انطلق مهرجان أسوان لسينما المرأة وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري يعقبه عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت 15 فبراير، ثم استعراض لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.

وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفي واسم الفنانة ماجدة تقديرًا لعطائهما الفني الكبير، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بوسى تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي
» في سوهاج.. انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز
» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان