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بعد شائعات وفاتها..

"أدمنت المخدرات وغابت عن جنازة والدتها".. ما لا تعرفه عن ابنة صباح

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هويدا منسي
هويدا منسي
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علا خطاب

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تردد في الفترة الأخيرة أنباء عن وفاة هويدا منسي، ابنة الراحلة صباح، وهو ما نفته جانو فغالي، ابنة أخت  الشحرورة، مرجعة انتشار مثل هذه الشائعات إلى حقد وكره بعض الناس للمشاهير، قائلة: "نحن نحب الحياة. لا يمكنني فهم هؤلاء. ربنا يسعدهم ويبعدهم عننا".

ويبدو أن شائعة وفاة "هويدا"، أعادتها مرة أخرى للأضواء، وذلك بعد اعتزالها الفن بشكل مفاجئ وغيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الغموض حول حياة هويدا الشخصية والفنية، وهو ما دفع البعض لفبركة مثل هذه الشائعات .

لذا نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة هويدا الفنية والشخصية:

لـ والد مسلم وجدة يهودية.. نشأت هويدا

وولدت الفنانة المعتزلة "هويدا" ابنة الفنانة اللبنانية صباح من زوجها الملحن المصري أنور منسي، يوم 18 مارس من عام 1952، وهي تملك خلفية دينية مختلطة، فوالدها مسلم، ووالدتها مسيحية، وجدتها كانت يهودية، واعتنقت الإسلام فيما بعد.

وما لا يعرفه البعض، أن لـ هويدا أخ غير شقيق من والدتها الراحلة صباح، ويدعى "صباح نجيب شماس"، وكانت تحت رعايته أثناء إقامتها في الولايات المتحدة.

 وفي عام 2006، أصيبت هويدا بأزمة صحية عام، ما أجبر الشحرورة على بيع بيتها والإقامة في فندق وإدخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

في 2018، أعلنت أسرة هويدا أنها مفقودة، حيث هربت من أخيها غير الشقيق، ورفضت الخضوع للعلاج في مصحة من تعاطي المخدرات، حيث إنها تعاني من مشكلة الإدمان منذ أن كانت صبية.

بداية دخولها الفن واعتزالها المفاجئ

دخلت هويدا المجال الفني عام 1970 بتشجيع ودعم من والدتها، وعملت في السينما المصرية واللبنانية، وكانت أولى أعمالها فيلم "نار الشوق".

دون سابق إنذار، اعتزلت "هويدا" الفن، وكان آخر أفلامها "فدعوس وفتاة الأوتوستوب" بطولة كريم أبو شقرا، وإخراج وتأليف سمير الغصيني، وذلك في عام 1990، وبعد تصوير مشاهدها في مسلسل "بنت الكبار".

رفضت ظهورها في الشحرورة وهددت والدتها

وحين تعاقدت الفنانة صباح على تجسيد سيرتها في عمل تليفزيوني، قررت "الشحرورة" حذف أي مشهد يخص سيرة ابنتها، وذلك بعد تهديد ابنتها لها باللجوء إلى القضاء حال التطرق إلى حياتها الشخصية.

 وهو ما أكدته صباح فى مكالمة هاتفية لإذاعة "صوت لبنان" أنها اتفقت مع فداء الشندويلي كاتب مسلسل "الشحرورة" بحذف جميع مشاهد تخص ابنتها بحيث لا تخل بالنص الدرامي.

غابت عن جنازة والدتها

لم تحضر هويدا جنازة والدتها ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول غيابها، وتناقل العض أسباب مختلفة بينها عدم امتلاكها المال للسفر إلى لبنان، ألا أن "كلودا عقل" ابنة شقيقة صباح أرجعت عدم حضورها لإصابتها بصدمة عصبية.

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