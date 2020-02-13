مفيد فوزي: إحنا قرود

13 فبراير 2020 - 01:04 م

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أن الشعب المصري لديه رغبة قوية في تقليد الغرب، ولكن في الصفات السيئة فقط؛ وليس الأمور الجيدة التي تؤدي للتقدم، قائلاً: "إحنا قرود بنقلد".

وأضاف فوزي، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أنه من الوارد أن يخطئ الإنسان، ويجب أن يتعلم من أخطائه وعلى كل من يتصدى للرأي العام، خاصة الإعلاميين التعامل بحذر مع التلقائية حتى لا يقعوا في الخطأ.

وتابع: "لا يوجد إعلام محايد والحياد موت للأشياء، وأنا لست محايد ودائما انحاز لقضية ما".