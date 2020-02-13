  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصرى

المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى

الافتاء

قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

الجندي

الجندى لـ"الحويني": قولت ليه الفلانتين حرام

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

الفقي: وفاة هذا الشخص كانت ضربة قاصمة لمبارك

بسمة وهبة

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موته

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

إصابة قاسم سليماني بإصابات بالغة

بعد مقتل سليماني.. من يوجه الميليشيات العراقية

الجبير

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "لعبة جديدة بالمدارس تسبب شللا رباعيا"

الكويت

الفلبين تفاجيء الكويت بهذا القرار

"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

الحياة السياسية

الجبير
الجبير
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لينا الفيشاوي تهاجم جدتها سمية الألفي: كلامك محصلش

#

الجبير: الاسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يفلح مع إيران

#

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

#

تعليق ناري من إليسا على أزمتها مع "نوال" و "نجوى": ما بدي دراما

السعودية

تركيا

الجبير

مقتل

السفارة

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية،  اليوم الخميس، إن "قتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررًا ولم يكن مخولاً ولم يكن ينبغي أن يحصل".

وأضاف "أجرينا (المملكة العربية السعودية) تحقيقًا، وهذه حالة غير مسبوقة".

وصدرت في السعودية، مؤخرًا، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنه "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بوسى تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي
» في سوهاج.. انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز
» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان