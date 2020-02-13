"الجبير": ما فعلناه مع "مقتل خاشقجي" غير مسبوق

13 فبراير 2020 - 12:54 م

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، اليوم الخميس، إن "قتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررًا ولم يكن مخولاً ولم يكن ينبغي أن يحصل".

وأضاف "أجرينا (المملكة العربية السعودية) تحقيقًا، وهذه حالة غير مسبوقة".

وصدرت في السعودية، مؤخرًا، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنه "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".