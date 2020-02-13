سجال ساخن بين "شوبير" و"العدل" بشأن هذا الأمر

13 فبراير 2020 - 12:05 م

رد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على انتقادات السيناريست مدحت العدل، بشأن تصريحاته عن جماهير الزمالك في قطر.

وكتب "شوبير" عبر "تويتر"، أن الجماهير التى استقبلت الفريق الأبيض فى مطار الدوحة بقطر ما هم إلا أهلاوية والإسماعيلاوية لكى يساندون نادي الزمالك من وازع الوطنية.

ليرد "العدل" عبر "تويتر:" الكابتن شوبير صعبان عليه الاستقبال الخرافي لفريق الزمالك والشعبية الجارفة التي تقلقهم فيدعي أن تلك جماهير الزمالك والأهلي.. هل رأيتم أهلاويا يرتدي زي الزمالك أو العكس لتشجيع الفريق المنافس أو لإظهار الدعم له؟".

ليرد حارس الأهلى مجددًا عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس ليؤكد أنه تفاجأ من تصرف مدحت العدل خاصة أنه صديق له وضمن المثقفين.