  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

سجال ساخن بين "شوبير" و"العدل" بشأن هذا الأمر

نصر الله : لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلا من قاسم سليماني

نصر الله: لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلاً من قاسم سليماني

الأردني وعم أحمد

أردنى يرد جميل "عشرة 17 عامًا" لمصري بعد موته.. ماذا فعل؟

خطف "عروسة" من داخل كوافير بالغربية

تفوق الخيال.. يحتجز سيدة 30 عامًا ليستعبدها جنسيًا

فيروس" كورونا"

بخلاف الصين.. دولة تعزل 10 آلاف شخص بسبب "كورونا"

الهلال السعودي

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد رمضان

بسبب الطيار المفصول.. محمد رمضان يحذف تعليقا مسيئا ويثير الجدل

حسين الجسمي

مرشحة بالكنيست متهمة بسرقة ألحان "بشرة خير"

عبد الخالق عبد الله

عودة البريد بين قطر والإمارات .. ومستشار بن زايد يكشف هذا الأمر

البرلمان

البرلمان ينتفض ضد أزمة محمد رمضان والطيار

شاهد..

نصر الله: لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلاً من قاسم سليماني

الحياة السياسية

نصر الله : لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلا من قاسم سليماني
نصر الله : لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلا من قاسم سليماني
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نصر الله: هذا ما طلبه مني قاسم سليماني قبل اغتياله بيوم واحد

#

"خاتم" يثير الجدل فى مقابلة نصر الله بابنة " قاسم سليماني"

#

لقطات حية من جنازة قاسم سليماني

#

هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"

قاسم سليماني

نصر الله

روحي

ملك الموت

انتشر مقطع فيديو لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الذي أكد فيه أنه كان يتمنى أن يفدي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بروحه.

وبحسب الفيديو الذي ظهر فيه نصر الله يقول: "تخيلت لو أن ملك الموت قد جاءني وخيرني بين أن يقبض روحي أو روح قاسم سليماني لاخترت روحي".

كما كشف حسن نصر الله عن آخر لقاء جمعه بقاسم، والذي استمر إلى سبع ساعات، وذلك قبل مقتله بيوم واحد.

وأضاف نصر الله أن سليماني أخبره برغبته في التوجه إلى العراق، حيث طلب منه تقديم 120 قياديا عسكريا، دون أن يكشف السبب عن ذلك.

وأوضح نصر الله  أن سليماني طلب 120 قائدا ميدانيا من حزب الله وليس مقاتلين، منوها أنه الطلب الوحيد الذي تقدم به سليماني بعد 22 عاما من صداقتهما.

يذكر أن قاسم سليماني قد اغتيل في الثالث من يناير الماضي، عقب استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة، أثناء خروجه من مطار بغداد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته
» «الغندور» يكشف هوية حكام القمة
» يدعى خطفه للحصول على فدية 50 ألف دولار من والدته
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للسوبر الأفريقى
» يثير ضجة.. العثور على جثة كويتي متحللة داخل سيارة
» حقيقة غيرة أحمد فهمي من فنان شهير بسبب هنا الزاهد
» وفاة سيناريست شهير عن عمر يناهز 84 عاما
» أول رد من وليد سليمان على انتقاله إلى الزمالك
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان