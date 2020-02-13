نصر الله: لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلاً من قاسم سليماني

13 فبراير 2020 - 11:45 ص

انتشر مقطع فيديو لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الذي أكد فيه أنه كان يتمنى أن يفدي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بروحه.

وبحسب الفيديو الذي ظهر فيه نصر الله يقول: "تخيلت لو أن ملك الموت قد جاءني وخيرني بين أن يقبض روحي أو روح قاسم سليماني لاخترت روحي".

كما كشف حسن نصر الله عن آخر لقاء جمعه بقاسم، والذي استمر إلى سبع ساعات، وذلك قبل مقتله بيوم واحد.

وأضاف نصر الله أن سليماني أخبره برغبته في التوجه إلى العراق، حيث طلب منه تقديم 120 قياديا عسكريا، دون أن يكشف السبب عن ذلك.

وأوضح نصر الله أن سليماني طلب 120 قائدا ميدانيا من حزب الله وليس مقاتلين، منوها أنه الطلب الوحيد الذي تقدم به سليماني بعد 22 عاما من صداقتهما.

يذكر أن قاسم سليماني قد اغتيل في الثالث من يناير الماضي، عقب استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة، أثناء خروجه من مطار بغداد.



