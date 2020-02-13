أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف البطولات العالمية أبرزها كأس إيطاليا وكأس فرنسا.

"المصريون" ترصد فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس إيطاليا

ميلان X يوفنتوس - 9:45 مساء

كأس فرنسا  

أبينال X سانت ايتيان - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6

كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد X ميرانديس - 10:00 مساء - السعودية الرياضية

الدورى السعودى  

الاتفاق X الحزم - 2:30 ظهرا - السعودية الرياضية

الفيحاء X الهلال -5:30 عصرا -  السعودية الرياضية


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