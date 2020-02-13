أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف البطولات العالمية أبرزها كأس إيطاليا وكأس فرنسا.
"المصريون" ترصد فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
كأس إيطاليا
ميلان X يوفنتوس - 9:45 مساء
كأس فرنسا
أبينال X سانت ايتيان - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
كأس ملك إسبانيا
ريال سوسيداد X ميرانديس - 10:00 مساء - السعودية الرياضية
الدورى السعودى
الاتفاق X الحزم - 2:30 ظهرا - السعودية الرياضية
الفيحاء X الهلال -5:30 عصرا - السعودية الرياضية
عصر03:21 م
فجر
05:20
شروق
06:44
ظهر
12:14
عصر
15:21
مغرب
17:45
عشاء
19:15