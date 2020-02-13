بخلاف الصين.. دولة تعزل 10 آلاف شخص بسبب "كورونا"

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت فيتنام اليوم الخميس، فرض حجر صحي على قرى يسكنها 10 آلاف شخص، تقع على مقربة من العاصمة هانوي، بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتعتبر إجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي الزراعية، التي تبعد 40 كلم عن هانوي، الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الصحة إنه "اعتبارًا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي، لمدة 20 يومًا".

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس، وأكدت اليوم إصابة سادسة.

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