» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

احتفل المطرب الشاب محمد رشاد، بعيد ميلاد زوجته الإعلامية مي حلمي، بطريقة رومانسية، أثارت إعجاب المتابعين، حيث غنى لها على ضوء الشموع.

ونشرت مى حلمي، عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو رومانسي لها مع زوجها محمد رشاد وهو يغني أغنية "انزل يا جميل في الساحة" بعد إطفاء الأنوار وإشعال الشمع بالتورتة.

وعلقت مي حلمي على الصورة قائلة: "كفاية عندي كل سنة اسمع منك انزل يا جميل في الساحة دي بالدنيا والله العظيم المتزوجون ولكل الناس إللي هنا إللي بحبها إللي بعتولي كل سنه وإنتي طيبة كل سنة وإنتو زي كل سنة معايا من قلبي انتو أكبر وأحلي نعمة ربنا كافأني بيها حبكم ده يديم حبكم نعمة في حياتي".

يذكر أن الفنان محمد رشاد أعلن في وقت سابق تعرض زوجته مى حلمي للإجهاض من الحمل بعد نقلها بأحد المستشفيات.