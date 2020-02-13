  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

سجال ساخن بين "شوبير" و"العدل" بشأن هذا الأمر

نصر الله : لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلا من قاسم سليماني

نصر الله: لو جاءني ملك الموت لأعطيته روحي بدلاً من قاسم سليماني

الأردني وعم أحمد

أردنى يرد جميل "عشرة 17 عامًا" لمصري بعد موته.. ماذا فعل؟

خطف "عروسة" من داخل كوافير بالغربية

تفوق الخيال.. يحتجز سيدة 30 عامًا ليستعبدها جنسيًا

فيروس" كورونا"

بخلاف الصين.. دولة تعزل 10 آلاف شخص بسبب "كورونا"

الهلال السعودي

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد رمضان

بسبب الطيار المفصول.. محمد رمضان يحذف تعليقا مسيئا ويثير الجدل

حسين الجسمي

مرشحة بالكنيست متهمة بسرقة ألحان "بشرة خير"

عبد الخالق عبد الله

عودة البريد بين قطر والإمارات .. ومستشار بن زايد يكشف هذا الأمر

البرلمان

البرلمان ينتفض ضد أزمة محمد رمضان والطيار

محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته

الصفحة الأخيرة

محمد رشاد و مي حلمي
محمد رشاد و مي حلمي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"

#

بـ"الكاجوال".."بن سلمان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

#

سحل وضرب.. اعتقال صينية بسبب كورونا يشعل مواقع التواصل

#

محمد امام يشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو

الصحة

كورونا

عزل

فيتنام

حجر صحى

احتفل المطرب الشاب محمد رشاد، بعيد ميلاد زوجته الإعلامية مي حلمي، بطريقة رومانسية، أثارت إعجاب المتابعين، حيث غنى لها على ضوء الشموع.

 ونشرت مى حلمي، عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو رومانسي لها مع زوجها محمد رشاد وهو يغني أغنية "انزل يا جميل في الساحة" بعد إطفاء الأنوار وإشعال الشمع بالتورتة.

وعلقت مي حلمي على الصورة قائلة: "كفاية عندي كل سنة اسمع منك انزل يا جميل في الساحة دي بالدنيا والله العظيم المتزوجون ولكل الناس إللي هنا إللي بحبها إللي بعتولي كل سنه وإنتي طيبة كل سنة وإنتو زي كل سنة معايا من قلبي انتو أكبر وأحلي نعمة ربنا كافأني بيها حبكم ده يديم حبكم نعمة في حياتي".

يذكر أن الفنان محمد رشاد أعلن في وقت سابق تعرض زوجته مى حلمي للإجهاض من الحمل بعد نقلها بأحد المستشفيات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية
» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"
» محمد رشاد يشعل مواقع التواصل بفيديو رومانسي مع زوجته
» «الغندور» يكشف هوية حكام القمة
» يدعى خطفه للحصول على فدية 50 ألف دولار من والدته
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للسوبر الأفريقى
» يثير ضجة.. العثور على جثة كويتي متحللة داخل سيارة
» حقيقة غيرة أحمد فهمي من فنان شهير بسبب هنا الزاهد
» وفاة سيناريست شهير عن عمر يناهز 84 عاما
» أول رد من وليد سليمان على انتقاله إلى الزمالك
» فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان