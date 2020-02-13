» هنيدى يسخر من عمرو ياب.. ومتابعون: "لا مش كدا"

أثار الفنان محمد هنيدي، ضجة على مواقع التواصل، وذلك بعد سخريته من أغنية عمرو دياب الجديدة "سهران"

ونشر هنيدى مقطع من فيلم "فول الصين العظيم"، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق على عليه: "وأنا قاعد سهران".

وطرح عمرو دياب ألبوم جديد "سهران" منذ ساعات قليلة والذى يعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة عمرو دياب الفنية.

وتعاون مع الهضبة في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم "سهران".