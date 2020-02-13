» حكام مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية

13 فبراير 2020 - 11:27 ص

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، الحكم العمانى أحمد أبو بكر سعيد، لإدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء البيضاوي، فى نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر لها الأحد المقبل.

ويعاون "أبو بكر" كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثانٍ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ولم يحدد بعد الاتحاد العربي الطاقم الذى سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التي اعتمدها الاتحاد فى المسابقة منذ دور السابق للبطولة.