مرشحة بالكنيست متهمة بسرقة ألحان "بشرة خير"

13 فبراير 2020 - 11:23 ص

سادت حالة من الغضب بسبب "غدير كمال مريح"، المرشحة لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، وذلك عقب سرقة واستغلال لحن أغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت المرشحة -من عرب إسرائيل- قد في المقطع الذي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، على طريقة الفيديو كليب، إلى جانب بنيامين نتنياهو، وهي تلقي خطابات في الكنيست.

وعلقت مرشحة الكنيست بالقول: نتابع معًا المسيرة للمرة الثالثة والأخيرة.. مستمرون حتى النصر.. الثالثة ثابتة.

وسخر النشطاء على مواقع التواصل من مرشحة الكنيست متهمين إياها بالسرقة، لأنه ليس من الممكن أن يكون الفنان حسين الجسمي أعطاها اللحن.