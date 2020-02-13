البرلمان ينتفض ضد أزمة محمد رمضان والطيار

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قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر واستغلال منصات الإعلام في أزمتهما "ما يُشكل ضررًا بالطيران المصري وسمعته عالمياً".

وأضافت "عبد الحليم" في بيان لها، إنه بعد حدوث الواقعة أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومجازاته بسبب جلوس رمضان على مقعد القيادة، عادت المناوشات بين الفنان والطيار المفصول "بما يمثل نوعًا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وطالبت عضو البرلمان بوقف نشر الفيديوهات المتداولة بشأن الأزمة ومنع بثها ونشرها في وسائل الإعلام.

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