بسبب الطيار المفصول.. محمد رمضان يحذف تعليقا مسيئا ويثير الجدل

13 فبراير 2020 - 10:49 ص

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتعليقاته التي وصفها الكثيرون بـ"المستفزة" بشأن حادثة الطيار المفصول بسبب صورة معه في كابينة الطائرة، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى شن هجوم شرس ضد محمد رمضان.

وقد نشر محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو له داخل المستشفى من كواليس تصوير أحد أعماله الفنية وعلق عليه قائلًا:" الدكتور اللي صورني اتوقف عن العمل مدى الحياة"، وهو ما يعد استهزاءً بالطيار المفصول.

ويبدو أن الهجوم الشرس على الفيديو والتعليق، دفع محمد رمضان، إلى التراجع وحذف تعليقه المسيء من الفيديو، كما أغلق خاصية التعليقات أيضًا.

وبدأت الأزمة عندما التقط محمد رمضان صورة داخل كابينة إحدى الطائرات الخاصة، واهما الجمهور أنه يستقل الطائرة، الأمر الذي دفع الجمهور للهجوم عليه وعلى الطيار الذي سمح له بالتواجد داخل الكابينة، بسبب عدم توضيح رمضان أنه لم يستقل الطائرة بالفعل وأنها مجرد طائرة خاصة.

وأصدر وزير الطيران قرار بإيقاف الطيار عن العمل مدى الحياة، بسبب محمد رمضان، الذي لم يكتفي بذلك بل قام بالسخرية من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، بشكل وضعه في مأزق كبير مع جمهوره.