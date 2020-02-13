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في ذكرى رحيلها..

مقابل 50 جنيها.. اتهمت زيزي مصطفى في قضية دعارة وتوفيت بهذا المرض

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زيزي مصطفي
زيزي مصطفي
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علا خطاب

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زيزي مصطفي

ذكري رحيل

قضية دعارة

ميمي شكيب

بمناسبة حلول ذكرى رحيل الفنانة زيزى مصطفى، التي رحلت عن عالمنا في 12 فبراير من عام 2008، بعد ما قدمت مجموعة من الأعمال الرائعة، نستعرض لكم أهم الأزمات في حياة زيزى مصطفى الخاصة، وبدايتها الفنية في عمر 16 عامًا.

ولدت الراحلة زيزي مصطفي، في 2 يونيو 1945،في القاهرة،حيث  حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، بدأت العمل فى مجال الفن مبكرة، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما  من خلال مشاركتها فى فيلم" بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

وفي العام التالي شاركت زيزي مصطفي في فيلم المراهقات مع الفنانة الراحلة ماجدة، ثم قامت بأول بطولة سينمائية في فيلم البوسطجي وذلك بعام 1968 أمام شكري سرحان وصلاح منصور ويعد الفيلم من علامات السينما المصرية.

واجهت الفنانة زيزى مصطفى، العديد من الأزمات فى حياتها الخاصة بعيدا عن مجال الفن، فهي كانت الفنانة زيزى مصطفى، من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة التي كانت تديرها "ميمي شكيب" فى منزلها بعد وفاة زوجها الفنان سراج منير، والشهيرة بـ الرقيق الأبيض، وذلك فى في عام 1974، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيها إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات.

عانت الفنانة زيزى مصطفى، فى الفترة الأخيرة من إصابتها بمرض قلبي وعائي، والذى جعلها تبعد عن الفن قبل وفاتها بعام واحد، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل" راجل وست ستات" فى 2007، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم 13 فبراير عام 2018 عن عمر يناهز 62.

 

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